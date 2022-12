250 Euro brutto mehr im Monat für Kindergärtnerinnen in OÖ

Plus 250 Euro brutto im Monat für Elementarpädagoginnen und plus 150 Euro brutto für Helferinnen, darauf hat sich das Land Oberösterreich mit Städte-, Gemeindebund als Arbeitgebervertreter und den Gewerkschaften GPA und younion als Arbeitnehmervertreter geeinigt. In Summe umfasst die neue Leistungsvereinbarung kurz-, mittel- und langfristig 38,5 Millionen Euro, präsentierte LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) am Mittwoch das Ergebnis nach drei Verhandlungsrunden.

20 konkrete Maßnahmen sind in dem "Pakt für das Kinderland OÖ" enthalten. Außer der Gehaltserhöhung für alle (ab März 2023) gibt es künftig für die Helferinnen, die als "pädagogische Assistenzkräfte" auch ein eigenes Berufsbild erhalten, zehn zusätzliche Urlaubstage. Bisher sei dies nur eine Kann-Bestimmung gewesen, ab 2024 werde daraus ein gesetzlich verankerter Anspruch, so Haberlander, die auch für Bildung zuständig ist. 2023 gilt eine Übergangsregelung von fünf Urlaubstagen.