Linz: Erweiterung der Pädagogischen Hochschule steht unter Kritik

Daraus folgert der Sprecher der Bürgerinitiative, dass ein Neu- beziehungsweise Ausbau ins Grünland abzusehen sei. Und er ist überzeugt, dass eine Erweiterung des Gebäudes nicht mit dem Ziel von Linz, Klimahauptstadt zu werden, zusammenpasst.

Die Bürgerinitiative betont in diesem Zusammenhang auch, dass jedenfalls Anrainerrechte zu berücksichtigen seien. Trübenbach: „Es hört sich schon wieder alles so fix und beschlossen an, das ist unverständlich für so ein sensibles Areal mitten in der Kaltluftschneise und dem Naherholungsgebiet.“

Seitens der Diözese wird betont, dass es sich zum jetzigen Zeitpunkt nur um Überlegungen handle. Ab Februar 2023 beginnt der EU-weite Planungswettbewerb. Bis Herbst 2023 soll ein Generalplaner ermittelt werden. Der Baubeginn wird laut Diözese frühesten 2026 sein.