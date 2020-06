18-jährige Studentin vor dem Ertrinken gerettet

Der erste Ferientag hätte für eine junge Mongolin beinahe tödlich geendet. Eine 18-jährige Studentin wurde am späten Donnerstagnachmittag in einem Freibad in Rohrbach vor dem Ertrinkungstod gerettet. Die junge Frau trieb bereits reglos im Sportbecken. Vier Männer zogen sie aus dem Wasser und leisteten gemeinsam mit dem Bademeister Erste Hilfe. Die Studentin konnte erfolgreich reanimiert werden.

Die 18-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen. Über ihren Zustand bzw. darüber, wie es zu dem Badeunfall kam, war vorerst nichts bekannt. Die Studentin war erst seit einem Tag in Österreich. Sie wollte bei ihren Verwandten im Mühlviertel die Ferien verbringen.