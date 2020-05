Unfallopfer lag zwei Stunden im Bach

Knapp zwei Stunden musste ein 78-Jähriger im Bezirk Scheibbs Todesängste ausstehen. Adalbert H. war Dienstag Vormittag auf der Heimfahrt vom Arztbesuch mit dem Pkw verunglückt und in ein Bachbett gestürzt. Der eingeklemmte Verletzte konnte sich nicht selbst befreien - beide Füße im kalten Wasser. Zwei aufmerksame Mitarbeiter der Straßenmeisterei Gaming entdeckten das Unfallwrack und leiteten die Rettungsaktion ein.



Nahe seines Hauses in der Gemeinde Randegg geriet H. mit dem Wagen zuerst auf das Straßenbankett, schlitterte durch eine Wiese und krachte auf der anderen Straßenseite gegen einen Baum bevor das Auto seitlich im Schliefau-Bach zu liegen kam.



Auf die verzweifelten Schreie des Schwerverletzten reagierte niemand. "Viele Autos sind auf der Straße vorbeigefahren, konnten aber das Auto im Bach nicht sehen. Es war furchtbar, hat er erzählt", berichtet Ehefrau Christine H. Selbst der Sohn und der Enkel des Verunglückten seien über die Mittagszeit mehrmals am Unglücksort vorbei gefahren und hätten nichts bemerkt.