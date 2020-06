Polizist rettete 78-Jährige aus der Drau

Polizisten retteten am Donnerstag das Leben einer 78-jährigen Pensionistin. Gegen 9 Uhr früh gellten in Villach Hilferufe über den Drau-Fluss: Die Frau war beim Spaziergang am Uferweg ausgerutscht und über die Böschung in das 13 Grad kalte Wasser gestürzt. Eine 56-jährige Passantin wurde aufmerksam und schlug Alarm.

„Die Frau ist auf dem Rücken mitten im derzeit Hochwasser führenden Fluss getrieben“, erzählte danach Gruppeninspektorin Melanie Steinacher von der Polizeiinspektion Neufellach. „Den Rettungssack konnten wir ihr nicht zuwerfen, dazu war sie zu weit weg.“