Lask lässt Neubaupläne für Stadion fallen und kommt auf die Gugl zurück

Eine in der Vorwoche von einer Bürgerinitiative erzwungene Volksbefragung in Linz zum geplanten neuen Lask-Stadion im Naherholungsgebiet Pichlingersee könnte hinfällig werden. Der Verein kommt auf die Gugl zurück. Er wird es zu einer Fußballarena umbauen, wie es bei einer eilig einberufenen Pressekonferenz am Dienstag hieß. Der Lask nutzt derzeit das Stadion in Pasching als Heimspielstätte, spielte seine internationalen Partien zuletzt aber auf der Linzer Gugl.