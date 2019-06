Bürgerinitiative erzwingt Volksbefragung zu Stadion

Als Termin für die Befragung würden sich die Stadion-Gegner eine Abhaltung mit der Nationalratswahl am 29. September wünschen. Doch das sei eher unwahrscheinlich, weil es die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht gibt, sagt Bürgermeister Klaus Luger ( SPÖ). Zudem sei die Kontrolle der 8.890 Unterschriften bis zu nächstwöchigen Gemeinderatssitzung, in der der Termin fixiert werden müsste, aus Kapazitätsgründen am Magistrat nicht möglich.

Abblasen würden die Stadion-Gegner die Befragung, wenn sich der Lask für einen anderen Standort entschließen könnte. Seitens der Lask GmbH gibt man sich zugeknöpft. Man nehme die Unterschriften zur Kenntnis, wolle aber das laufende Verfahren nicht kommentieren, so ein Sprecher.