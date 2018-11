Stadionpläne des LASK erhitzen die Gemüter

Auf sportlicher Ebene mischt der Linzer LASK professionell ganz vorne in der Bundesliga mit. In seinem Bemühen um ein eigenes Fußballstadion auf Linzer Boden agiert der Profi-Klub dagegen derzeit weniger glücklich. Gegen die Pläne im Linzer Naherholungsgebiet am Pichlingersee ein Stadion um rund 45 Millionen auf die grüne Wiese zu bauen, formiert sich eine immer größere Gegnerschaft.

Das Stadion für 22.000 Fans auf 20 Hektar neben dem See nennt die grüne Linzer Umweltstadträtin „Flächenfraß und Zerstörung von Lebensraum“. Ein derartiges Bauwerk sei „verantwortungslos“ zieht sie ihre Schlüsse aus einer ersten Vorabstellungnahme des städtischen Natur- und Landschaftsschutzes.

Die LASK-GmbH hat im Oktober mit einem Ansuchen beim Magistrat Linz um Umwidmung der betroffenen Landwirtschaftsfläche an der Bundesstraße 1 den Ball ins Rollen gebracht. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger, SPÖ, setzte sich schon vor Jahren für eine Umwidmung dieser Gründe an der B1 ein. „Das Land hat aber den Schutz mit einer überregionalen Grünzone noch verstärkt. Deshalb ist jetzt auch die Umweltverträglichkeitsprüfung beim Land Oberösterreich einmal ausschlaggebend“, erklärt Luger.

Für den Stadtplaner und Linzer Neos-Gemeinderat Lorenz Potocnik ist der Standort für das Stadion völlig „unrealistisch und auch unfinanzierbar“. Er spricht von „Planung by Chaos“ und „Geheimplanung“ der LASK GmbH. „Dies obwohl die öffentliche Hand rund 25 Millionen Euro zu Projekt beitragen soll“, kritisiert er.