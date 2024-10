Eine Lange Nacht im Museum: Kulturgenuss, wenn es draußen dunkel ist

Normalerweise ist da schon Sperrstunde: Kommenden Samstag, 5. 10., ist in den heimischen Museen und Galerien aber alles anders. Zum 24. Mal wird zur Langen Nacht der Museen geladen, in ganz Österreich sind rund 660 Häuser von 18 bis 24 Uhr dabei. Der KURIER hat die Highlights dieser kulturellen Entdeckungsreise zusammengesucht:

Ein neues Format kann man in der Gmundner Keramik Manufaktur entdecken: Im Zentrum stehen die gegenseitige Befeuerung und der Austausch zwischen einem der ältesten Standorte für Keramikproduktion in Europa und zeitgenössischen, internationalen Kunstschaffenden. In der Manufaktur kann Keramik selbst bemalt werden.

Los geht's in Oberösterreich: 43 Museen und Galerien sind heuer bei der Langen Nacht der Museen in Oberösterreich mit dabei. Zudem haben 24 Häuser spezielle Programme für Kinder vorbereitet.

Die Mühlviertler Ölmühle (Haslach) ist ein Traditionsbetrieb, der kostbares Leinöl aus Leinsamen gewinnt. Neben der Produktion in der alten Mühle gibt es eine Ausstellung mit historischen Geräten. Führungen erzählen von den historischen Produktionsmethoden der wertvollen Öle. Und am Ende gibt es eine Ölverkostung.

Eintreten ins Paneum – Wunderkammer des Brotes, in Asten: In leicht verständlicher Weise lässt sich hier entdecken, wie facettenreich Brot und das Bäckerhandwerk in der Menschheitsgeschichte, im Alltag sowie wie in Kunst und Kultur waren und sind.

In der Steiermark sind neun Regionen mit Dutzenden Museen und Kultureinrichtungen dabei, alleine in Graz machen mehr als 40 mit. So erlaubt die Karl-Franzens-Universität tiefere Einblicke in die Hauptbibliothek, in das Archiv oder das Kriminalmuseum, das Universalmuseum Joanneum öffnet sämtliche Häuser vom Schloss Eggenberg (besonders beeindruckend: Die Säle werden wie anno dazumal mit Kerzen beleuchtet) über das Volksundemuseum bis zur Neuen Galerie und dem Landeszeughaus in der Herrengasse.

Das GrazMuseum macht sein Haus in der Sackstraße auf, wo kürzlich eine Schau über "Hitlers Exekutive" und der Rolle der Polizei im Holocaust eröffnet wurde. Hoch über der Stadt wartet die Museums-Dependance auf dem Schloßberg auf interessierte Gäste.

In den Regionen von Ost bis West lädt etwa die Zotter Schoko Erlebniswelt (Riegersburg) ein oder das Arnold Schwarzenegger Musuem in Thal bei Graz.