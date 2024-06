Weissensee: Unterwegs mit Kräuterkundler und Haubenkoch

Doch welche Pflanzen wachsen um diese Jahreszeit und welche sind genießbar? Das wissen zwei Experten: ein Ökologe und ein Koch . Treffpunkt ist beim Genießerhotel „Die Forelle“ in Techendorf , einer Ortschaft am Nordufer des Sees. Eine Sackgasse führt zum Hotel, Durchzugsverkehr gibt es nicht.

Frisch ist es, die Wolken hängen tief in den umliegenden Wäldern, der Regenschirm wird sicherheitshalber eingepackt. Zum Schwimmen ist das klare Wasser noch zu kühl (das ist der Weissensee ja sowieso). Ein Spätfrühlingstag, ideal zum Wandern – und Kräuter sammeln.

In Google Maps öffnen

Weit ist es nicht zum Ziel. Aus dem Haus raus auf die Seewiese – und schon steht man mitten im Kraut. Der studierte Landschaftsökologe zupft ein paar Wiesenschaumkraut-Blüten . Die sehen in Salaten sehr schön aus und wirken blutreinigend.

Resi – die (fast) alles, was Natur und Jagd hergab, in wertvolles Essbares umzuwandeln wusste, ihm vieles über Heilkräuter erzählte und darüber, wie man medizinische Tinkturen herstellt, legte somit den Grundstein für seinen weiteren Werdegang.

„Begonnen hat alles mit der Tante Resi, sie war Sennerin auf der Alm “, erzählt Machatschek. Als Kind verbrachte er jedes Jahr drei bis vier Wochen bei der Tant’, die übrigens auch hervorragend jodeln konnte, auf der Alm oberhalb des Wolfgangsees in Salzburg. Später blieb er einen ganzen Sommer lang.

Selbst gemachter Martini: Drei Zweige des Wermutkrauts über Nacht in einem Liter Weißwein ansetzen. Am nächsten Tag zwei Stamperl Cognac oder Weinbrand und einen Teelöffel hellen Honig dazugeben, fertig. Kalt servieren

Knusprige Wildkräuter-Rösti: Geriebene, rohe Erdäpfel mit Ei mischen, mit fein geschnittenem Bärlauch, Schafgarbe und Gundelrebe (Bild) würzen und leicht salzen. In einer Pfanne Öl erhitzen und die Masse mit einem Löffel zu kleinen, dünnen Scheibchen auftragen. Kurz beidseitig goldbraun braten

Räucherkäse mit Huflattich: Kleine Scheiben Räucherkäse nehmen, diese zwischen zwei Huflattichblätter legen, das Ganze in der Pfanne braten, bis der Käse schön geschmolzen ist – und fertig ist ein köstlicher Snack

Machatschek, auch Buchautor, schneidet mit einem scharfen Messer Wiesenbocksbart und reicht die noch geschlossenen Knospen zum Kosten. Der Geschmack erinnert an Spargel. Danach zeigt er auf wilden Kümmel . „Wer jeden Tag ein paar Körner davon isst, schützt sich vor Gefäßerkrankungen“, versichert er.

Anreise ÖBB-Railjet ab Wien Hbf nach Spittal-Millstättersee. Von dort mit dem Regionalzug nach Greifenburg-Weissensee, oebb.at. Per Bahnhofshuttle (vorher reservieren) zur Unterkunft

Von der Wiese in den Topf

Dem Hotelier ist wichtig, mit dem zu kochen, was in seiner Heimat wächst und die jeweilige Jahreszeit bietet. Und das mit der Landwirtschaft zu verbinden, die er betreibt. Was er nicht selber ernten und produzieren kann, bezieht er von den Bauern oder Fischzüchtern der Umgebung. Es ist ein sehr wertschätzendes Miteinander.

Der lehrreiche Kräuterspaziergang geht dem Ende zu. Die Körbe sind nun voll mit Leimkraut (für Müller eine der besten Wildpflanzen und -kräuter überhaupt), Birkenblättern, wildem Kümmel, Huflattich, Bachehrenpreis, Bärenklau, Bibernellenwurzel und Mädesüß. Der Kopf ist voll mit neuem Wissen.