Landwirtschaft wird Luxusimmobilie: ÖVP verteidigt Mondsee-Deal

Seegrundstücke, die noch dazu als Landwirtschaft gewidmet sind, sind von verschiedenen gesetzlichen Bestimmungen auch in Oberösterreich vor einem Verkauf geschützt. Zumindest theoretisch. So muss jedenfalls die Grundverkehrskommission jeden derartigen Verkauf genehmigen.

Umstrittener Verkauf

Höchst umstritten ist demnach der - längste genehmigte - Verkauf einer Landwirtschaft in der Gemeinde St. Lorenzen am Mondsee. Also zumindest ein kleiner Teil des Verkaufs. Denn der größte Teil der Landwirtschaft ist in dem bereits abgewickelten Verkauf an einen Landwirt in der Region gegangen.