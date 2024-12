Bittere Pleite eines Traditionsvereins im Salzkammergut

Der in Niederösterreich ansässige Gastronomiebetrieb ist in die Insolvenz geschlittert. Das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz wird nach eigenen Angaben hauptsächlich auf Umsatzrückgänge infolge gesunkener Besucherzahlen zurückgeführt, wobei einige Veranstaltungen zu hohen Verlusten geführt haben sollen", informiert der Alpenländische Kreditorenverein auf seiner Webseite.