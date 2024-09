Salzkammergut: Eine Kulturhauptstadt mit Begräbnis und Ausgrabung

Am 9. September fand das Begräbnis statt. Hunderte kamen, um Abschied zu nehmen. Eine Art Requiem gab es bereits zuvor. Denn Soap & Skin spielte beim New-Salt-Festival in der Stadtpfarre. Öhler hatte das Konzert gestattet. Und Anja Plaschg wusste mit dem Raum würde- wie weihevoll umzugehen. Die weiß gewandete Priesterin, umhüllt von Nebel im Gegenlicht, begann mit „The End“ von den Doors. Und sie sang, begleitet von Geige, Posaune und Trompete, auch jenes Lied, das sie nach dem Tod ihres Vaters geschrieben hatte. Als Zugabe spielte die Nico einer neuen Generation ihre geniale Version von Lou Reeds „Pale Blue Eyes“. Ein lang nachhallendes Konzert.

Und nun wurde auf dem „Platz des Unsinns“ – so ein Schild von Barsuglia – das Zimmer ausgegraben. Für Kinder war das eine Hetz, denn man durfte behalten, was man findet. Und so ging manch eines wie Heinrich Schliemann in Troja vor: mit Übereifer. Da zerbrach dann eben die eine oder andere Vase. Barsuglia lässt mit seinem Beitrag „(Tiefer) Einblick in die Gegenwart“ zur Themenausstellung „Analog!“ über die Wegwerfgesellschaft sinnieren. Olaf Holzapfel hat unterdessen an der Traun eine „Bühne für Land und Leute“ aus Holz und Stroh errichtet, die das Kulturhauptstadtjahr überdauern soll.