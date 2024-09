Zerbrechliche Töne in der Eishöhle des Zauberbergs

Die Kulturhauptstadt – Bad Ischl und 22 weitere Gemeinden des Salzkammerguts – hält einen ordentlich auf Trab. Den einen Tag gab Hubert von Goisern ein spontanes Konzert in St. Wolfgang, am nächsten las Birgit Minichmayr im Lehár Theater Texte von Stefan Zweig über die Situation in Europa, nachdem Adolf Hitler in Deutschland die Macht übernommen hat, und Thomas Köck ergänzte mit seiner „Chronik der laufenden Entgleisungen“, in der er u. a. entgeistert (statt geistreich) über Herbert Kickl befindet.

Ihr Tratschpartner fand es wieder einmal problematisch, dass eine Analogie zum NS-Regime konstruiert wurde, auch wenn der Rechtspopulist von „Systemparteien“ spricht und damit auf den Nazi-Begriff „Systemzeit“ (für den Ständestaat) anspielt.