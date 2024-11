Salzkammergut: Kulturhauptstadt, untergegangen im Advent

Die ehemalige Trinkhalle dient nicht mehr als Ausstellungsforum und Informationszentrale, sie beherbergt nun den „Christkindlmarkt der Ischler Handwerker“. Und das riesige Transparent – „So long ois bleibt, weils oiwei scho so woa, bin i Feminist:in“ von Katharina Cibulka – am ehemaligen Post- und Telegrafenamt ist verschwunden. Die Kosten für das Gerüst seien zu teuer gekommen, meinte am Freitag Elisabeth Schweeger, die Intendantin der untergehenden Kulturhauptstadt. „Aber es hätte auf Dauer gut hierhergepasst – als Mahnmal.“

Damit sorgte sie für Applaus (bei den einen) und unterkühlte Lacher (bei den anderen) während ihrer Bilanz-Pressekonferenz im eiskalten Lehár Theater, das nun erst 2027 renoviert wiedereröffnet werden soll. Aber immerhin: Ohne den Druck von Schweeger und ihrem Team würde die Sanierung um zwölf Millionen Euro (brutto) wohl nicht so bald in Angriff genommen werden.