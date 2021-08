Landwirt schnitt sich in OÖ mit Motorsäge in den Unterschenkel

Ein 56-jähriger Landwirt hat sich am Samstagnachmittag im Bezirk Rohrbach mit einer Motorsäge verletzt. Der Mann arbeitete an einem Tierunterstand im Garten des Bauernhofes. Beim Zuschnitt eines Kantholzes rutschte er mit der Motorsäge ab und schnitt sich in den Unterschenkel, berichtete die Polizei Oberösterreich.

Der 56-Jährige verständigte seine Ehefrau und rief die Rettung. Nachdem der Notarzt die Schnittwunde versorgt hatte, wurde der Verletzte ins Krankenhaus Rohrbach gebracht.