Kranke Pferde, verwahrloster Hof: Betrieb bekam EU-Förderungen

Sarleinsbach , Bezirk Rohrbach, im schönen Mühlviertel in Oberösterreich. Nur ist es auf diesem Bauernhof, den die Pfotenhilfe auf Hinweise aus der Bevölkerung inspiziert hat, nicht ganz so schön. Zumindest nach Einschätzung der Tierschutzorganisation.

Der Auftrag der Behörden, die Anzahl der Tiere zu reduzieren, sei bereits umgesetzt. Reitinger: "Derzeit sind nur noch sieben Pferde am Hof. Darunter befindet sich ein Hengst, der noch abgegeben werden muss." Denn die Behörde habe ein Zuchtverbot über die Pferdehalterin und den Hof verhängt, so Reitinger.

Fördergeld für den Betrieb

Was die Pfotenhilfe darüber hinaus aufgedeckt hat: Der Betrieb hat in den vergangenen Jahren EU-Fördergelder in der Höhe von jährlich über 10.000 Euro erhalten. „Konkret fließen sogar massiv Steuergelder für Umweltschutzmaßnahmen, was angesichts des vermüllten Messie-Hofs, dessen Misthaufenabwässer direkt in den Bach rinnen, besonders verstörend ist“, ärgert sich Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. „Das zeigt, wie wichtig engmaschige Kontrollen bei Förderungen wären."

Wobei der Vorwurf, dass Misthaufenabwässer in den Bach fließen, von der BH überprüft worden sei, so Reitinger, und aus Gewässerschutzsicht keine Probleme bestünden.