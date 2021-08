Klimaforscher in Linz: "Temperaturrekord ist überfällig"

„Wir werden auch in Oberösterreich die 40 Grad-Marke knacken“, prognostiziert Hubert Formayer, Klimaforscher an der BOKU Wien, am Freitag in Linz. Der grüne Landesrat Stefan Kaineder hat ihn eingeladen, um die neue oö. Hitzestudie zu präsentieren.

Innerhalb der vergangenen drei Jahrzehnte ist die Jahresmitteltemperatur in OÖ um 1,4 Grad Celsius gestiegen. „Etwa genauso viel, nämlich noch einmal ein bis eineinhalb Grad, erwarten wir bis Mitte dieses Jahrhunderts. Auch wenn wir die Klimaziele erreichen, lässt sich diese Entwicklung nicht mehr aufhalten“, sagt Formayer.

Vorboten dafür gebe es schon jetzt: Die Hitzetage mit Temperaturen über 30 Grad haben sich mehr als verdoppelt, dazu kommen vermehrt Tropennächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt. Hitzewellen werden zudem länger und heißer. Nur die Rekordtemperaturen hätten sich noch kaum verändert, doch auch das werde sich ändern, ist sich Formayer sicher.