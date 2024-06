Jugendlicher Serientäter (14) schlug trotz Prozess wieder zu: Haft

In diesem Fall laufen noch die Ermittlungen, bestätigte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Oberösterreich. In einem anderen Fall gibt es gegen den 14-Jährigen bereits eine fertige Anklage, berichtete die Krone am Montag.

Das bestätigte Florian Roitner von der Staatsanwaltschaft Linz. Die Bursche muss sich in diesem Fall wegen Nötigung und Körperverletzung am 24. Juli in Linz dem Strafrichter stellen.

Bademeister verprügelt

Er hat am Pfingstsonntag den Bademeister im Freibad Perg attackiert, mit Fäusten ins Gesicht geschlagen und dabei verletzt haben. Der Bademeister landete für mehrere Tage im Krankenhaus, der Bursche flog aus dem Freibad.

Und das nicht zum ersten Mal. Denn gegen den straffälligen Jugendlichen war wegen diverser Delikte bereits verboten worden, das Freibad wieder zu betreten. Was ihn nicht daran gehindert hat, erneut dort aufzutauchen und zuzuschlagen.

Der Strafrahmen liegt bei sechs Monaten Haft - einen Vorgeschmack bekommt er schon jetzt. Denn die Staatsanwaltschaft hat für den 14-Jährigen nach dem Raubüberfall eine Festnahmeanordnung erstellt, er wird nach Abschluss der Ermittlungen in die Justizanstalt Linz gebracht.

200 Delikte vor 14. Geburtstag

Der 14-jährige ist österreichischer Staatsbürger mit Migrationshintergrund, und er ist nicht er einzige Jugendliche in Oberösterreich, der schon einiges am Kerbholz hat.

Ende des Vorjahres wurde ein 14-jähriger Syrer zu zwei Jahren Haft verurteilt - dieser hatte bis zu seinem 14. Geburtstag schon über 200 Delikte - straffrei - verübt. Kurz nach seinem 14. Geburtstag klickten dann bei einem neuerlichen Raub in Linz die Handschellen. Die Polizei habe nur noch darauf gewartet, dass er wieder eine Straftat begeht, meinte ein hoher Polizeibeamter damals zum KURIER.