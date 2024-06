Digitales Streetwork: Im Internet aktiv gegen Extremismus vorgehen

In den Tiefen und Untiefen sozialer Medien passiert unter Jugendlichen immer öfter das, was Experten Radikalisierung nennen: Inszenierte Beiträge zu tagespolitischen Ereignissen, realitätsferne Rollenbilder und ein düsterer Blick auf zukunftsträchtige Themen dominieren den Austausch.

Es ist nach Mitternacht, in den Chats und Foren des Webs geht es rund. Es wird diskutiert, geflirtet - und politisiert.

Nach einer zweimonatigen Pilotphase geht es nun offiziell los. Ausschlaggebend für die Installierung des digitalen Streetworks mit eben jenem spezifischen Schwerpunkt, waren die Ausschreitungen in der Halloween-Nacht 2022 in Linz : Damals hatten auf der Linzer Landstraße zahlreiche Personen randaliert. Es waren Böller und verbotene Feuerwerkskörper gezündet, Flaschen und Steine auf Passanten, Polizisten sowie auf die Oberleitung der Straßenbahn geworfen worden. 129 Personen - davon fast zwei Drittel Jugendliche - wurden angezeigt.

Das Angebot des digitalen Streetwork ist kostenlos und anonym. Vier speziell ausgewählte Streetworker versuchen, mit jungen Menschen zwischen 12 und 27 Jahren in unterschiedlichen Social-Media-Kanälen in Kontakt zu kommen, auf Radikalisierungstendenzen zu reagieren, an verschiedene Beratungsstellen zu verweisen und verlässliche Ansprechpersonen zu sein.