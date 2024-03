Online-Expertin Silke Müller: „Smartphone erst ab 16 wäre sinnvoll“

Ihre Botschaft ist klar: „Kein Smartphone für unter 16-Jährige, nie für 14-Jährige und schon gar nicht an Kinder in der Volksschule. Am sinnvollsten wäre dazu einfach, ein generelles Smartphone-Verbot . Das würde es für alle einfacher machen und auch garantieren, dass Kinder nicht bei Freunden oder Schulkollegen verstörende Inhalte sehen können.“

Die Verantwortung dafür sieht Silke Müller zu gleichen Teilen bei den Eltern, den Bildungsinstitutionen und der Politik. Von der fordert sie etwa, dass Plattformbetreiber in die Pflicht genommen werden, ihre Inhalte zu kontrollieren und zu filtern.

Wenn es um die Schulen geht, existieren bereits Initiativen: An jeder Mittelschule in Oberösterreich gibt es einen Ansprechpartner, falls es zu verstörenden Vorfällen in sozialen Medien kommen sollte. Schülerinnen, Schüler und Lehrende können sich an diese Person wenden. Die leitet SOS-Maßnahmen ein und vermittelt weiter.

„Wir sehen, dass die Überforderung der Jugendlichen und Eltern durch künstliche Intelligenz und soziale Medien weiter steigen wird. Das hat negatives Potenzial, da müssen wir gegensteuern“, sagt Peter Eiselmair, Geschäftsführer der Education Group, die unter anderem die Jugend-Medien-Studie in Oberösterreich durchführt.