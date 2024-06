IS-Prozess um vier Jugendliche in Linz unter schwerem Polizeischutz

Sie wird nächste Woche 20, ist Österreicherin, stammt aus Linz und sitzt derzeit in der Justizanstalt Wels in Untersuchungshaft. Sie ist die erste, die im Gerichtssaal eintrifft. Sie ist voll verschleiert und hat ihr Baby im Kinderwagen mit. Vor Prozessbeginn nimmt sie das Baby zu sich, der Bub lächelt einen vermummten Polizisten an.

Begleitet wird die bereits einschlägig Vorbestrafte von zwei vermummten, schwer bewaffneten Polizisten und einer Polizistin. Auf den Stiegen zum Schwurgerichtssaal in Linz stehen ebenfalls drei schwer bewaffnete und gesicherte Polizisten.