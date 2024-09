IS-Propaganda in Linz: 21-Jähriger muss nicht ins Gefängnis

Sein Mandant habe sein Leben jetzt anders eingerichtet. Er sei praktizierender Moslem, sehe aber ein, dass das Verschicken von Propagandavideos falsch sei. Außerdem habe er sich per Mail beim Verein „Derad“ gemeldet, um an einem Deradikalisierungsprogramm teilzunehmen.

Er wird observiert, bei einer Hausdurchsuchung wird ein Handy mit belastenden Videos und einschlägigen Nachrichten sichergestellt. Er gibt an, dass er sich nach der Erkrankung seiner Mutter in Moscheen beim Freitagsgebet und im Koran über den Islam informiert habe. Aber auch über das Internet. Der junge Mann folgte auch Kanälen bekannter islamistischer Prediger, die zum Teil verurteilt sind.

Der Verteidiger will mit seinem Mandanten reden, der Richter lehnt ab und bleibt dran: „Wollten Sie Ihre Mutter überzeugen, dass es falsch ist, keinen Schleier zu tragen, weil es unter Androhung des Todes in der Scharia gefordert wird?“ Der Angeklagte schweigt.

„Ich kann mich nicht erinnern“, antwortet der 21-Jährige, „den Text habe ich nicht verstanden, erst als der Verfassungsschutz ihn mir übersetzt hat.“ Was der Richter für völlig unglaubwürdig hält.

Aktuell praktiziere er den Islam zu Hause und wolle nicht wieder auf einen falschen Weg kommen. „Und warum eiern Sie dann noch so herum?“, fragt der Richter: „Haben Sie Hinrichtungsvideos am Handy?“ „Kann sein“, sagt der 21-Jährige. „Das wissen Sie nicht?“, erbost sich der Richter, „das ist doch nicht wie eine Pizza, die man jeden Tag isst.“ Darauf hin gibt der junge Mann kleinlaut zu: „Ja.“ Ebenso ein Video mit abgehackter Hand räumt er ein. „Steht Hinrichten und Hand abhacken für den IS?“, will der Richter wissen. „Ja“, gibt der Angeklagte leise zu.

Dann gibt der Angeklagte zu: „Ja, das ist keine Flagge von Saudi-Arabien, sondern vom Emirat Kaukasus.“ Diese habe er in Bosnien in einem islamischen Laden gekauft. Der Staatsanwältin ist nach der Einvernahme klar: "Er hat, wenn auch nicht reumütig, vieles zugegeben." Zu verurteilen sei er dennoch, sagt sie, und zwar in allen Punkten.

Der Verteidiger bleibt dabei: Der junge Mann sei geständig gewesen, wenn auch holprig. Er habe klar gemacht, dass sein Verhalten falsch gewesen sei.

15 Monate Haft, fünf davon unbedingt

Der Schöffensenat verurteilte den 21-Jährigen zu 15 Monaten Haft, fünf davon unbedingt, auch das Handy wurde konfisziert. Dem Angeklagten werden die Kosten des Strafverfahrens angelastet.

Bei einem Strafrahmen von bis zu zehn Jahren sei das überwiegende Geständnis strafmildernd gewesen, führte der Richter an. Auch wenn dieses manchmal holprig ausgefallen sei.

Der Richter und die Schöffen glaubten dem jungen Mann nicht, sich vollständig vom IS distanziert zu haben: "Sie sind keiner, der sich von der ersten Minute hingestellt hat und gesagt hat, dass das falsch war."

Dem jungen Mann wurde zusätzlich ein Haftaufschub in Aussicht gestellt, unter der Voraussetzung, ein Jahr an einem Deradikalisierungsprogramm teilzunehmen - samt nachträglicher Strafmilderung. Heißt: Wenn alles gut läuft, könne die unbedingte nach einem Jahr in eine bedingte Strafe umgewandelt werden.

Staatsanwaltschaft und Verteidigung verzichten auf Rechtsmittel, der Richter gewährt somit sofort Strafaufschub mit der angeführten Auflage.