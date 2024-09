18-jährige Muslima erklärt: Warum sie freiwillig einen Schleier trägt

Auf ihrem Arbeitsplatz am Linzer Magistrat habe das absolut kein Problem dargestellt, weiß Azra diesen damaligen Dienstgeber und ihre Kolleginnen und Kolleginnen zumindest in dieser Frage zu schätzen.

Das zeigt sich auch in der Familie. Azras jüngere Schwester Zana trägt kein Kopftuch und ist glücklich so. Das passt auch gut für den Vater, der aber sagt: "Ich bin stolz auf Azra, dass sie den Mut aufbringt, sich zu bedecken."

Von ihrem Vater sei auch nie ein Druck in diese Richtung gekommen, im Gegenteil. Er sagt: "Im Islam gibt es keinen Zwang. Wenn eine Frau sich bedecken will, kann sie das tun. Wenn sie es nicht will, muss sie nicht."

Anfangs hätte sie sich nicht einmal getraut, diesen Wunsch ihren muslimischen Eltern zu eröffnen - weil sie nicht wusste, wie diese reagieren würden. "Es war für alle eine große Umstellung", blickt Azra zurück, "aber es haben alle akzeptiert. Es war nur ein Prozess sogar in der eigenen Familie nötig."

"Ich hatte keine Freundin, die mich davon überzeugt hätte", versichert sie, "auf einmal hatte ich diesen Willen in mir."

Nach der Trennung vom Magistrat gab es allerdings Probleme. "Es war wirklich schwer, eine neue Arbeit zu finden. Mit Kopftuch nimmt dich keiner", musste sie viele Enttäuschungen hinnehmen.

Kein Job mit Kopftuch

Bei einer Bewerbung in einem Einzelhandelsgeschäft wurde sie sogar von einer Landsfrau - Azra ist zwar in Österreich geboren, aber bosnische Staatsbürgerin - abgelehnt.

Das Unternehmen wollen nach außen nicht "diesen Eindruck vermitteln", den eine junge Frau mit Kopftuch transportiere.

Deshalb ging es für Azra dann wieder zurück in die Schule. "In der Modeschule ist das Kopftuch überhaupt kein Thema", ist sie froh, "hier kann ich sein, wie ich bin." Die Schule biete ihr - und allen anderen Gläubigen aller Glaubensrichtungen - die Möglichkeit, in einem eigenen Raum ihren muslimischen Glauben auszuüben.

"Wurde Vogelscheuche genannt"

Aber es ist nicht immer leicht für sie, sich in der Öffentlichkeit verschleiert zu bewegen. Deshalb will sie lieber ihren Familiennamen nicht in der Zeitung lesen. "Ich merke die Blicke der Menschen auf der Straße", schildert Azra, "einmal hat mich ein Mann, der mit seiner Partnerin unterwegs war, auf der Donaulände verbal attackiert und gefragt, warum ich mich denn verstecke." Und einmal sei sie "Vogelscheuche" von einer Frau genannt worden.

Selbst von der Polizei ist Azra aus ihrer Sicht wegen ihres Kopftuches ungerecht behandelt und gestraft worden. Allerdings wurde die Strafe nach einem Einspruch der Familie zurückgenommen.