IS-Prozess in Linz: Angeklagter wegen Halloween-Nacht vorbestraft

Mit der Terrororganisation habe er nichts am Hut, er wolle nur dazu beitragen, dass der muslimische Glaube richtig in der Öffentlichkeit dargestellt werde.

Verfahrenshelfer Rainer Hauschka bespricht noch kurz den Ablauf des Prozesses mit seinem Mandanten. Dieser werde sich schuldig bekennen - aber nur in dem Sinne, dass er die Postings gemacht hat. Nicht aber IS-Propaganda.

Die Staatsanwältin startet mit einem Vortrag über den IS, den islamischen Staat, den Jihad, dessen Vorgangsweisen und seine Taten. Und spannt den Bogen zu den aktuellen Terrorplänen, die Österreich erschüttert haben.

Instagram-Posting flog in Deutschland auf

Aufgeflogen ist der 20-Jährige, der als vier Monate altes Kind aus Grosny (Tschetschenien) mit seinen Eltern nach Österreich gekommen ist, über seinen Instagram-Kanal.

Er habe ein Video hochgeladen, das einen IS-Attentäter zeigt, der in Paris einen Geschichtslehrer auf offener Straße getötet hat, und selbst getötet wurde. Dazu schreibt er: "Allah habe ihn selig."

Später finden die Ermittler Predigten und jihadistische Kampflieder am Handy, etwa von einem verurteilten islamistischen Prediger, dazu "viele martialische Sätze", wie der Richter zusammenfassend festhält. Zu einigen Songs, die er gepostet hat, sagt er: "Ich wusste nicht, was da steht."

Was der Richter auch wissen will: Warum er die Rede eines verurteilten ranghohen Al Kaida-Vertreters gepostet hat? "Was ist da falsch dran", fragt er zurück. Und ergänzt: "Das fällt unter allgemeine Verbreitung des Wissens über den Islam." Dass eine Katze auf dem Video zu sehen ist, sorgt für Erheiterung im Gerichtssaal.

"Ich habe das Wissen verbreitet, das ich über den Islam hatte", verteidigt er sich. „Strebe nach Wissen“, hießen seine Accounts. „Ich habe eins zu eins, was im Koran und in der Suna steht, gepostet“, versichert er. In eine Moschee geht er aber nicht.