"Wer den Islam missbraucht, ist kein Moslem"

An den Freitagen ist das islamische Gebetshaus zum Bersten voll. Knapp 400 Gläubige, vom Buben bis zum Greis, finden sich in der richtig schönen Moschee der Bosniaken in der Glimpfingerstraße in Linz ein. Sie stehen in Reih und Glied, nach Mekka ausgerichtet verrichten sie ihre Gebete.