Junge Weinviertlerin ging mit IS-Logo auf Tasche spazieren

Dass 16-jährige Mädchen provozieren wollen, kommt vor. Dass ein 16-jähriges Mädchen vollverschleiert und mit einem Stoffsackerl samt selbst gezeichnetem Logo der Terrororganisation Islamischer Staat am Wiener Praterstern herumläuft, ist ein Problem.

Dabei hat ihr familiärer Hintergrund mit der Terror-Ideologie rein gar nichts zu tun. „Sie stammt aus einer urösterreichischen Familie“, betont die Rechtsanwältin. Das Mädchen, es stammt aus dem nö. Weinviertel, habe nie einen Bezug zum Islamismus gehabt, weise einen Intelligenzquotienten von nur 65 auf (der durchschnittliche IQ liegt zwischen 85 und 115; Anm.)

Schleier als Schutz

Am Dienstag ist das Teenager-Mädchen im Wiener Landesgericht wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung angeklagt. Die Jugendliche erscheint mit einem Schleier, der bis unter das Gesäß reicht. Aufgrund eines traumatischen Erlebnisses in der Kindheit, wie die Verteidigerin betont. Daher habe sie die Verhüllung gewählt und sich dem Islam zugewandt.