Vukajlović: „Weiterentwicklung des Green Deal ist das Wichtigste“

Selbstverständlich. Ich will das wichtige dritte Mandat holen und für Europa arbeiten.

Es gibt von verschiedenen Gruppen starke Kritik am Green Deal. Die Bauern haben beispielsweise europaweit dagegen demonstriert. Vor allem der bürokratische Aufwand wird kritisiert.

Der Green Deal ist ein wichtiger Schritt. Wir müssen Richtung Klimaneutralität gehen. Er definiert, wie wir diese Transformation in den großen Bereichen Wirtschaft, Industrie, Verkehr, Mobilität und in sozialen Belangen schaffen. Wir müssen an ihm festhalten, auch wenn man darüber diskutieren kann, wie man Dinge besser machen kann.

Die Proteste der Bauern sehe ich ebenfalls zweigeteilt. Ich verstehe es, wenn sie sich für faire Preise einsetzen. Der Druck kommt vom Markt, vom Handel, die Bauern müssen dem Konsumenten ihre Produkte immer billiger anbieten. Die Proteste von Brüssel und in Deutschland haben sich allerdings nicht auf Österreich übertragen, weil wir hier andere Verhältnisse haben. Wir haben hier hohe ökologische Standards. Es würde den Bauern helfen, wenn es diese Standards überall in Europa gäbe. In Brüssel hat eigentlich die Agrarindustrie protestiert.