In den Straßengraben geschleudert: Verkehrsunfall forderte drei Verletzte

Ein Verkehrsunfall in St. Florian am Inn (Bezirk Schärding) hat Samstagfrüh drei Verletzte gefordert. Im Kreuzungsbereich kollidierte ein 48-jähriger Lenker mit seinem Pkw mit dem Fahrzeug einer 21-Jährigen. Aufgrund des Zusammenpralls wurden beide Autos in den Straßengraben geschleudert.

Alle Beteiligten, der 48-jährige Lenker und sein 30-jähriger Beifahrer sowie die 21-jährige Autolenkerin, wurden laut Polizei bei dem Crash verletzt und ins LKH Schärding gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Schärding und die Freiwillige Feuerwehr St. Florian waren mit insgesamt 40 Mann mit der Fahrzeugbergung und Fahrbahnreinigung beschäftigt. An beiden Pkw entstand Totalschaden.