Niederösterreich: Ein Land unter zu wenig Strom

Denn in der Vergangenheit wurde das Stromnetz beim Ausbau erneuerbarer Energien häufig vernachlässigt.

Die Folgen der zu schwachen Netzkapazität sind heute deutlich spürbar: „Eine Megawattstunde ist in Österreich um 30 Euro teurer als in Deutschland“, so Christiner. Auf den österreichischen Strombedarf von 70 Terawattstunden gerechnet, zahle man also rund zwei Milliarden Euro mehr, als man eigentlich müsste – nur weil es schlichtweg an Netz-Kapazitäten mangelt.

Energiewende

Um die Energiewende zu schaffen, muss der Ausbau aber beschleunigt werden. Laut Pernkopf brauche es schnellere Verfahren seitens des Bundes: „In NÖ werden neun von zehn UVP-Verfahren in weniger als einem Jahr positiv abgeschlossen, anschließend hängen dann allerdings 50 Prozent dieser Projekte in den Bundesinstanzen fest und werden dort um fünf bis sieben Jahre verzögert.“

Dass es auch anders geht, habe zuletzt ein Projekt im Weinviertel gezeigt: „Die Weinviertelleitung wurde in sechs Jahren realisiert – von der Idee bis zur Inbetriebnahme“, sprach Christiner von einem Vorzeigemodell.