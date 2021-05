Pernkopf: „Wir haben eine exzellente Zusammenarbeit mit Wien“

Immer wieder gab es in den vergangenen Wochen Seitenhiebe aus Wien, wenn es um Patienten auf Intensivstationen oder um Impfungen ging. Eine Diskussion, an der sich Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) nicht beteiligen will. Im Gegenteil. „Wir haben eine exzellente Zusammenarbeit mit Wien“, sagt der Niederösterreicher im KURIER-Talk im Stadtstudio im Palais Ferstl in Wien.

Erst am Feiertag hatte Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) davon gesprochen, dass er gerne Impfdosen aus NÖ hätte, weil Niederösterreicher in Wien geimpft worden wären. Und am Höhepunkt des Ost-Lockdowns sprach er davon, dass Wien Corona-Patienten aus NÖ auf den Intensivstationen betreuen müsse. Stephan Pernkopf: „Im Bereich der Spitzenmedizin tauschen wir uns intensiv mit den Wienern aus. Wir beteiligen uns nicht an diesen Diskussionen. Das Thema sollte man lieber bei den Fachleuten lassen. Wir sind sehr dankbar für diese wirklich fruchtbringende Zusammenarbeit zur Sicherung der Gesundheit der Wiener und Niederösterreicher.“