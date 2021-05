Corona-Ampel nicht mehr einfärbig: Die Zahlen sinken weiter

Es geht weiter bergab, doch das ist positiv: Am Donnerstag wurden 933 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet - zum dritten Mal in Folge wurde somit die Tausendermarke unterschritten. Am Donnerstag vergangener Woche wurden noch 1.245 Neuinfektionen gemeldet, also um ein Viertel mehr.

Das stimmt knapp eine Woche vor der Wiedereröffnung der Lokale, Hotels und Freizeiteinrichtungen in Österreich optimistisch. Auch die Corona-Ampel bewegte sich nach der Bewertung durch die zuständige Kommission am Mittwochabend wieder ein Stückchen weg vom eintönigen Rot.

Nachdem das Burgenland bereits vor einer Woche auf Orange hinunter gestuft wurde (hohes Risiko), folgte am Mittwoch nun auch Niederösterreich. Alle anderen Bundesländer sowie die Bundeshauptstadt Wien, aber auch Österreich als Gesamtes behielten die rote Einstufung bei – das bedeutet ein sehr hohes Risiko.

Faktisch hat die Farbeinteilung keine Folgen, dennoch ist sie ein Signal: Rückstufungen auf eine andere Farbe bedeuten, dass die 7-Tage-Inzidenzen also die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gesunken sind.