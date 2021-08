Hüttenbrand in Obertraun mit Hubschrauber gelöscht

Bei einem Hüttenbrand in Obertraun (Bezirk Gmunden) am Montag haben sich die Löscharbeiten aufgrund des unwegsames Geländes als schwierig gestaltet: Weil die nächstgelegene natürliche Wasserquelle, der Hallstättersee, 120 Höhenmeter tiefer lag, musste ein Hubschrauber zur Brandlöschung angefordert werden. Dies berichtete die oberösterreichische Polizei in einer Aussendung.