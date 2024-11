Gewaltaufruf gegen Ministerin Zadić: Psychotherapeut vor Gericht

1.824 Hass-Meldungen sind etwa von September 2022 bis August 2023, dem jüngsten vorliegenden Bericht, bei der Stelle eingegangen. 45 Prozent davon werden als (straf-)rechtlich relevant eingeschätzt - wie jenes gegen Zadić und die Veranstaltung der Grünen.

Seit Einrichtung der Meldestelle im September 2017 sind 11.514 Online-Hass-Meldungen eingelangt. "Jedes Jahr wenden sich mehr von Hass im Netz persönlich Betroffene an Zara", weiß Beraterin Golrokh Haddad, "das zeigt, wie wichtig eine spezialisierte Beratungsstelle gerade für die Betroffenen ist."

Die Veranstaltung selbst ist dann übrigens höchst friedlich abgelaufen, wie die Welser Grünen auf ihrer Website berichten.

Der Besuch begann mit einem Rundgang durch die Justizanstalt, danach verteilte Zadić Flyer in der Innenstadt und gönnte sich ein Eis in einem Eissalon, wo sie sich mit Mitgliedern des Bosnischen Kulturvereins austauschte.

Ihr Resümee nach dem Tag in Wels: "Die vielen schönen und spannenden Gespräche mit den Welserinnen und Welsern zeigen eines – sie wollen alle eine gute Zukunft für ihre Kinder und Enkelkinder. Eine Zukunft in der jedes Kind Chancen bekommt und so wie wir in einer intakten Natur aufwachsen kann.“