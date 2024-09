Sucht-Primar über soziale Medien: „Wir steuern auf eine Katastrophe zu“

Zusätzlich zum Stress, den ein Jugendlicher mit der Schule, Berufsausbildung etc. sowieso schon hat, muss er noch ständig am Ball der Information bleiben, die ihm seine Gruppen schicken. Und jene, die selbst auch noch posten, haben noch den Druck, perfekt rüberzukommen. Dass er schlank ist, eine coole Bekleidung trägt, ein cooles Auto hat etc.

Das ist die Frage. Macht sich der Gesetzgeber lächerlich, wenn er das fordert? Ist es in einer Demokratie überhaupt möglich, 14-Jährige von Medien fernzuhalten, die sie sich anschauen wollen? In diesem Punkten bin ich kein Experte. Aus psychiatrischer Sicht machen Grenzen aber Sinn.

Es gibt weltweit Versuche, hier Grenzen zu setzen und Schäden zu minimieren. In Australien beträgt das Mindestalter für die Nutzung von Instagram und Tiktok 13 Jahre. Der australische Premier will es auf 16 Jahre hinaufsetzen. Halten Sie derartige Altersgrenzen für vernünftig?

Man sollte also eine Altersgrenze einführen?

Rein medizinisch gesehen ja. Es geht darum, die Verfügbarkeit einzugrenzen. Altersgrenzen sind eine Möglichkeit.

Wer soll die Verfügbarkeit einschränken? Die Eltern, der Staat?

Alle. Wenn alle etwas beitragen, hilft das. Wenn wir das nur auf eine Gruppe beschränken, wird das politisch. Manche sagen dann der Staat, die anderen sagen, das liegt in der Selbstverantwortung eines jeden Einzelnen. Die Lehrer sagen, wir sind eine Bildungsanstalt und keine Erziehungsanstalt. Alle sollen etwas dazu beitragen, die Eltern, die Schule, die Politik. Die Eltern müssten viel stärker die Smartphonezeit ihrer Kinder regulieren, auch die Inhalte. Beides ist möglich. Ich mache das selbst bei meinem Sohn. Es gibt Gratis-Apps, mit denen man das sehr gut kontrollieren kann. Nicht nur das Handy, sondern auch den PC.

Die Schüler erhalten jetzt Gratistablets in den Schulen. Wie soll damit umgegangen werden?

Die Eltern können sie nicht kontrollieren, weil sie darauf keinen Zugriff haben. Ich frage mich, warum ist das nicht möglich? Es gibt in anderen Ländern in den Schulen Störsender, sodass die Kinder zu bestimmten Zeiten nicht ins Internet können. Ich halte das für gescheit. Auch das Gesundheitssystem sollte auf dieses Problem einen viel stärkeren Fokus legen.

Auf welche Art und Weise?

Indem man mehr Angebote schafft. Wir haben in Österreich keine flächendeckenden Angebote für die Abhängigkeit von Social Media und Smartphone. Wir haben sie sehr wohl bei Alkohol und Drogen. Wir müssen als Gesellschaft viel strenger werden. Bisher war es so, dass uns riesige Konzerne riesige Angebote mit tollen Computerspielen, tollen Smartphones, tollen Social Media gemacht haben. Die Gesellschaft war 20 Jahre hinterher, um daraufzukommen, dass das nicht nur Vorteile hat, sondern auch Nachteile. Vor allem bei vulnerablen Gruppen wie Kindern und Jugendlichen.

Sollten die Gesellschaft den Konzernen gegenüber nicht restriktiver sein?

Wir sollten nicht nur Verbote gegenüber Kindern und Jugendlichen aussprechen, sondern auch gegenüber den Firmen machen, die das anbieten. Warum zwingen wir Firmen nicht zu Altersüberprüfungen? Möglich wäre es. Beim Glücksspiel machen wir das. Technisch ist das möglich.

Was passiert mit diesen Jugendlichen, wenn sie erwachsen sind?

Hier sind die Zeiträume noch zu kurz. Vor zehn Jahren hatte noch kaum ein Zehnjähriger ein Handy. heute hat fast jeder Zehnjähriger eines. Vor 20 Jahren war Social Media für keinen Jugendlichen ein Thema. Heute haben wir überall WLAN. Die Verfügbarkeit ist explodiert. Weil das so schnell gegangen ist, wissen wir alle nicht, wie diese Menschen in zehn, 20 der 30 Jahren sein werden. Jeder, der hier etwas sagt, spekuliert. Aber was wir wissen, ist, dass es eine gewisse Gruppe von Menschen krank machen kann.

Und das sich die Konsumentinnen und Konsumenten schlecht fühlen, weil sie sich mit anderen vergleichen.

Das Vergleichen ist ein Problem. Und die jungen Leute verpassen gesunde soziale Erfahrungen, weil sie nur am Handy sind. Sie sollten in der Zeit, in der sie am Handy sind, andere Erfahrungen machen. Die kleinen Kinder verpassen die Zeit am Spielplatz, die Älteren die Erfahrungen mit anderen am Sportplatz, und bei den Vereinen. Die jungen Erwachsenen das Fortgehen, das Kennenlernen von neuen Menschen, weil sie ständig auf Tiktok sind. Sie alle verpassen das Erleben eines normalen psychosozialen Umfelds, einen Teil ihrer normalen Entwicklung. Sie verpassen auch einen Teil des Familienlebens.

Die sozialen Beziehungen auf Tiktok sind meist krankhaft. Denn nur diese sind spannend. Das Normale, wie das Miteinander-Mittagessen am Sonntag und das fröhliche Plaudern verpasst man. Das ist das Problem.

Ein Problem, das von Experten auch angeführt ist, dass die jungen Menschen verlernen, mit Langeweile umzugehen, wenn sie ständig am Handy sind. Langeweile ist aber wichtig für die Entwicklung von Kreativität.

Noch viel wichtiger beim Aushalten von Langeweile ist das Aushalten von Frustration. Wenn ich im Bus sitze und muss 20 Minuten nach Hause fahren, habe kein Handy und nichts, das mich ablenkt, dann muss ich mit dieser Frustration umgehen. Die Freunde sind nicht da, ich bin hungrig, ich muss diesen Frust aushalten. Wer mit dem Handy spielt, spürt weder seinen Hunger noch seine Einsamkeit. Er lernt nicht mit den Alltagsfrustrationen, mit den kleinen Frustrationen umzugehen. Es ist aber ganz wichtig, dass Kinder Frust aushalten lernen.

Unsere Gesellschaften sind mitten in diesen Entwicklungen, kennen aber die vollständigen Auswirkungen nicht.

Sie werden keine Positiven sein. Wir wissen das Ausmaß der Katastrophe nicht, die auf uns zukommt. So ehrlich müssen wir schon sein.

Ist es tatsächlich eine Katastrophe, die auf uns zukommt?

Ich glaube schon. Wir wissen, dass immer mehr Kinder internetsüchtig werden. Das zeigen die internationalen Studien. Gleichzeitig wissen wir aufgrund der demografischen Entwicklung, dass wir immer weniger Kinder haben werden. Eigentlich müssten die wenigen Kinder, die wir haben, gesund sein, damit sie in Zukunft die Gesellschaft in jeglicher Hinsicht tragen können. Sie sind besonders wichtig, weil es eine so kleine Gruppe ist wie noch nie.

Wenn die Jungen körperlich und mental nicht gesund sind, steuern wir auf eine Katastrophe zu. Wenn wir so unbedarft weitermachen und die Konzerne mit unseren jungen Menschen so weiterspielen, werden wir auf eine Katastrophe zusteuern. Ich kann nur nicht sagen, wie groß dieses Ausmaß sein wird. Aber es wird ein Problem werden. Aus der psychischen Krankheit von Kindern wird später nichts Positives erwachsen. Die Kinder werden auch körperlich nicht fit sein. Denn wenn sie nicht mehr auf den Spielplatz und in die Sportvereine gehen, verkümmert auch der Körper.