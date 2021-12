Großbrand in Holzbetrieb: 16 Feuerwehren kämpfen gegen Inferno

Der Großbrand eines Holzindustriebetriebes ließ Donnerstag kurz vor Mitternacht im Strudengau und im unteren Mühlviertel grenzüberschreitend die Sirenen heulen. Insgesamt 16 Feuerwehren rückten zu dem Feuer, das in einem Holzindustriebetrieb in Grein, Bezirk Perg, in Oberösterreich ausgebrochen war, aus und stehen zu einem Großteil noch immer im Einsatz.