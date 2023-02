Grillhendln der Zukunft: Neue Schau in Steyr zeigt Essen für die Welt von morgen

Was ist denn hier los? Okay, nichts davon ist echt, inklusive dem glutenfreien Bier in den Krügen. Das ganze Bierzelt ist Teil der neuen Ausstellung „Future Food“, die am gestrigen Donnerstag eröffnet wurde. „Wir fragen uns hier: Wie könnte das Grillhendl der Zukunft aussehen, welches Essen werden wir in der Zukunft im sozialen Rahmen zu uns nehmen?“, sagt Stephan Rosinger. Er ist der künstlerische Leiter des Museums.

Kuratiert hat die Ausstellung Viktoria Krason, ursprünglich für das Deutsch Hygiene-Museum in Dresden. Bis Sommer 2024 gastiert die Schau nun aber in einer für Österreich überarbeiten Form in Steyr.