Gasbohrungen in Molln: Bürgerinitiative "Pro Natur-Steyrtal" gegründet

Nach dem Bekanntwerden der von der österreichisch-australischen Firma ADX geplanten Probebohrungen in Molln in Oberösterreich, hat sich in der Bevölkerung Widerstand gerührt. Insgesamt 10 Personen haben vergangenen Sonntag eine "unabhängige und überparteiliche Bürgerinitiative" gegründet, heißt es in einem schriftlichen Statement.