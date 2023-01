Gasvorkommen in Molln: Laut Geologen zu 20 Prozent wahrscheinlich

Am Wochenende durchgesickerte Pläne für eine Erdgasförderung in der Nationalparkgemeinde Molln sorgen in Oberösterreich und darüber hinaus für Aufregung. Der Nationalpark hat Bedenken um mögliche Auswirkungen auf Ökosysteme.

Das in Österreich ansässige Unternehmen ADX Vie GmbH, eine 100-prozentige Tochter der in Australien börsennotierten ADX Energy Ltd mit Hauptsitz in Perth, will nach Gas suchen. Die Firma ist nach eigenen Angaben seit April 2022 im Besitz der für das Projekt nötigen Aufsuchungslizenz, hat bisher aber keine Bohr- und Förderlizenz. ADX Energy Ltd rechnet mit einer Gasfeldgröße von 22 Mrd. Kubikmetern, geht aus einer auf deren Website veröffentlichten Mitteilung hervor. Das wäre gut der zweieinhalbfache Jahresverbrauch Österreichs. Offen ist aber, ob wirklich ein großes Gasvorkommen vorhanden ist.