Gasvorkommen in Molln: Umweltökonomin mahnt zu "intelligentem Umgang"

Wie am Wochenende bekannt wurde, soll in der Nationalparkgemeinde Molln in Oberösterreich nach Gasvorkommen gebohrt werden. Die Umweltökonomin Sigirid Stagl erklärt im "Ö1-Morgenjournal", unter welchen Bedingungen die Förderung überhaupt sinnvoll wäre.

Sollte Erdgas in Molln gefunden werden, was derzeit noch nicht feststünde, wäre eine Förderung dann interessant, wenn das Gas innerhalb von wenigen Jahren zur Verfügung stünde. Sollte die Verfügbarkeit erst in fünf bis zehn Jahren so weit sein, mache die Förderung weniger Sinn.