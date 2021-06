Frau mit Hammer erschlagen: Mann in Steyr zu Lebenslang verurteilt

8.40 Uhr am Landesgericht Steyr: Auf einem Rollstuhl wird der Angeklagte von zwei Sanitätern in den Gerichtssaal hereingefahren. Er winkt den Pressefotografen, die vor ihm stehen.

Der 75-Jährige stand am Montag wegen Mordes vor Gericht. Am 17. Jänner dieses Jahres soll er seine 71-jährige Ehefrau in ihrem eigenen Bett liegend brutal getötet haben. Geistig wirkt der Angeklagte, der sein Leben lang mit Alkoholproblemen zu kämpfen hatte, um einiges fitter als körperlich. Ab und zu wirkt er zwar, als würde er einnicken, klare Antworten gibt er dennoch. Und er unterbricht - immer dann, wenn ihm etwas falsch erscheint.

So auch den Staatsanwalt bei seinen Ausführungen. „Ich habe sie nicht sexuell angegriffen. "Das ist ein Fehler“ stellt der 75-Jährige klar, als der Staatsanwalt die Anklageschrift verlas.

Wollte Pfarrer werden

„Schildern sie etwas aus ihrem Leben“, fragte der Richter den Angeklagten schließlich bei der Einvernahme. Und scheint diese Frage auch gleich wieder zu bereuen. Denn der 75-Jährige geht dem Wunsch nach – und beginnt mit der Geschichte vor seiner Geburt. Detailreich schildert er, wie er mit 17 Vollwaise wurde, nach Südafrika auswanderte und eigentlich Pfarrer werden wollte. „Aber der Zölibat wäre nichts gewesen“, sagt er. Schließlich sei er in die Gastronomie gegangen.

1970 hätte er schließlich seine Frau, das spätere Opfer, kennengelernt, 1976 feierten sie Hochzeit. Es sei schön gewesen. „Sie konnte kochen, gut mit Kindern umgehen und war ehrlich“, sagt er. Letzteres habe er mit einem „Münztest“ überprüft. „Die Münzen legt man aufs Nachtkasterl. Am nächsten Tag hat keine gefehlt“, sagt er. Mit dem Baugrund, den seine Frau mit in die Ehe eingebracht hatte, begann es dann zu kriseln. Der wär nämlich einfach zu klein gewesen.

Hass als Motiv

Im Jahr 2005 standen sie schließlich vor dem Richter. Eine Scheidung stand zur Debatte, man versöhnte sich dann aber doch wieder. Die Eheprobleme seien mit den Jahren jedoch schlimmer geworden. „Haben Sie ihre Frau gehasst?“, fragt ihn der Richter. „Ja, das war so“, antwortet der Angeklagte.

Schließlich wurde seine Gattin auch noch dement. „Die Ärzte haben gemeint ich soll nett zu ihr sein. Aber das hab ich halt auch nicht geschafft“, sagt der Angeklagte. Zu Silvester habe er beschlossen, sie zu töten. „Wie haben Sie sich denn darauf vorbereitet“, fragt ihn der Richter. Messer und Hammer habe er im Nebenzimmer versteckt, dazu Handschuhe vorbereitet - in zwei verschiedenen Größen. „Die eine Hand ist größer als die andere“, zeigt der Angeklagte seine Hände. Er habe vor der Tat geübt, damit ihm der Hammer nicht aus der Hand rutsche.

Fragwürdige Reue

„Ich habe die Tat in der Nacht geplant, wenn sie schnarcht“, sagte er. Bereits ein paar Tage früher hätte er es schon probiert, aber dann sei der Schneepflug gekommen und sie seien aufgewacht. Eine Woche später hätte es dann gepasst. „Sie hat geschnarcht und dann bin ich zu ihr ins Zimmer. Ich habe ihr mit dem Hammer fest auf den Kopf geschlagen. Der erste Schlag musste sitzen.“ Danach sei er in einen „Wahn“ verfallen, wie er es nennt.

Laut Obduktionsbericht habe er 23 Mal mit einem Kupferhammer auf sie eingeschlagen und anschließend mit drei verschiedenen Messern mindestens 54 Mal auf sein Opfer eingestochen. Schließlich hätte er von ihr abgelassen und sich selbst mit einem vorbereiteten Benzin-Alkohol-Gemisch umbringen wollen. „Davon hab ich anscheinend zu wenig getrunken, schade“. „Wollten Sie sich wirklich umbringen?“, fragte der Richter. „Ja. Auge um Auge, Zahn um Zahn“, zitierte der Angeklagte daraufhin die Bibel. „Ist Ihnen nie eine andere Lösung in den Sinn gekommen, als sie zu töten?“ „Nein eigentlich nicht.“ Er hätte ihr das Haus nicht überlassen wollen. Grund seien Nörgeleien gewesen.

Er bereue die Tat jetzt aber: „Dass ein Mensch so werden kann“. Er sei „bestialisch“ gewesen. Könnte er nochmal entscheiden, würde er die Scheidung nehmen.

Narzisstische Persönlichkeitsstörung

Die psychiatrische Gutachterin diagnostizierte ihm schließlich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung in hohem Grade. Er hätte eine ausgeprägte Selbstbezogenheit, Rücksicht auf andere nehme er nie. Zurechnungsfähig sei er zum Tatzeitpunkt gewesen, „künftig gefährlich ist er allerdings nicht“, so die Gutachterin.

Der Staatsanwalt bezweifelte in seinem Schlussplädoyer die Reue des 75-Jährigen. Für den Verteidiger war es wiederum ehrlich gemeint.

Nur dreieinhalb Stunden nach Prozessbeginn verkündete das Geschworenengericht schließlich ihr Urteil: Einstimmig schuldig, so das Ergebnis. Seine Strafe: Lebenslange Haft. „Es war nüchtern betrachtet ein Overkill im Vernichtungswahn. Die Anzahl der Schläge und Stiche ist durch nichts zu rechtfertigen“, begründete der Richter. Der 75-Jährige nahm das Urteil an. Es ist damit rechtskräftig.