Förderbericht OÖ 2022: Hohe Summen an parteinahe Organisationen

Neben der Parteien- und Klubförderung sind 2022 in Oberösterreich auch hohe Fördersummen an parteinahe und Vorfeld-Organisationen sowie an die Bildungseinrichtungen der Parteien gegangen.

Das zeigt der Förderbericht des Landes, der im Internet abrufbar ist und in dem Förderungen mittels Suchfunktion abrufbar sind. Im Folgenden eine Aufstellung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit stellt.