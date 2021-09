Felix Eypeltauer: Ein Pinker aus roter Linzer Familie

Unermüdlich zeigte sich NEOS-Spitzenkandidat Felix Eypeltauer im Wahlkampf, damit seine Partei erstmals die Vier-Prozenthürde für den Einzug in den oberösterreichischen Landtag nimmt. So warb er auf Plakaten gar im Drindl für eine "Politik im neuen Gwand" in Oberösterreich. Sein Nationalratsmandat legt der ehrgeizige 29-Jährige dann ab, stellt das Berufspendlerleben von seiner Geburtsstadt Linz nach Wien ein.

Zentrale Rolle

Politik spielt in Eypeltauers Familie seit mehreren Generationen eine zentrale Rolle, allerdings stammt Felix aus einem roten Haus. Sein Urgroßvater, der Sozialdemokrat Ernst Koref, war der erste Bürgermeister in Linz nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach ihm wurde auch die SPÖ-Landesparteizentrale benannt. Großmutter Beatrix Eypeltauer war in den 1970er- und 1980er-Jahren SPÖ-Staatssekretärin.