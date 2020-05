Einzigartig: Statt zwei bald sechs Musicals pro Spielzeit

Nicht weniger als 38 Neuproduktionen bringt das Landestheater Linz in der Saison 2013/2014 auf seine Bühnen. Darunter sind vier Uraufführungen und drei deutschsprachige Erstaufführungen.



Oper: Mozarts „Zauberflöte“ eröffnet am 14. September im Musiktheater die Saison. Dazu feiert „Fadinger“ über die Geschichte des Bauernkriegs-Anführers seine Uraufführung. Weiters gibt es „Rheingold“ und die „Walküre“ aus Wagners Ring. Auf Junge wartet die Märchenoper „Die arabische Prinzessin“ .

Ballett: Mit drei Neuproduktionen startet die neue Ballettchefin Mei Hong Lin in die Spielzeit 2013/2014. Die Choreografin wird „Schwanengesang“, „Carmina Burana“ und „Blind Date“ auf die Bühne bringen.

Schauspiel: Weiterhin an der Promenade bleibt das Schauspiel. Zu sehen gibt es Klassiker wie Büchners „Dantons Tod“, Shakespeares „Othello“ oder Millers „Hexenjagd“. Das Publikum zum Schmunzeln bringt Molières „Der eingebildete Kranke“.

Parallel dazu steht das darauf reflektierende Werk „Der (eingebildete) Frauenfeind“ der britischen Autorin Tamsin Oglesby am Spielplan. Drei Produktionen, unter anderem ein Balladenabend, gehen auch in der „Black Box“ im neuen Musiktheater über die Bühne.

Kinder- und Jugendtheater: Das Theater für das junge Publikum wird noch zwei Jahre im uhof: bleiben. Dann übersiedelt es in die Kammerspiele. In der neuen Spielzeit soll das turbulente Stück „Schule mit Clowns“ Kinder ab acht Jahren begeistern. Für Jugendliche ab 15 geht man in „Siebzehn“ einer wahren Geschichte nach, als 17 Mädchen in den USA gleichzeitig schwanger wurden.

Auf der Landestheater-Homepage gibt es den gesamten Spielplan für die Saison 2013/2014 zum Runterladen. Kartenservice: 0800/218 000.