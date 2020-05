Gastbeobachterin lässt viel ausprobieren

Eine nicht geringe Zahl junger Menschen kann sich Spannenderes vorstellen, als fein angezogen in einem dunklen Saal zu sitzen und sich Opernarien anzuhören. Ein Theaterbesuch ist deshalb oft auch nicht ganz freiwillig. Dass das Publikum gerne kommt, dafür soll im neuen Linzer Musiktheater Nadine Grenzendörfer sorgen.

Die 28-jährige Berlinerin arbeitet in der Landeshauptstadt seit Herbst 2012 als Musiktheater-Pädagogin. „Meine Aufgabe ist es, Menschen für Kunst zu begeistern und jedem eine Chance zu geben, das alles kennenzulernen.“ Nicht nur Kindern, auch Erwachsenen will sie die bunte Welt des Theaters schmackhaft machen und zu einem Besuch im Haus am Volksgarten, das am 11. April eröffnet wird, motivieren.