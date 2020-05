Der finale Countdown für die modernste Oper Europas läuft

Noch mehr Kabel?“, fragt Thomas Königstorfer die Arbeiter im neuen Linzer Musiktheater scherzhaft, die gerade die letzten der unzähligen Drähte verlegen. Die Vorfreude auf die Eröffnung am 11. April ist dem kaufmännischen Direktor, der im feinen Zwirn und mit raschem Schritt durch das riesige Gebäude am Volksgarten marschiert, ins Gesicht geschrieben. „Es ist schön, wenn man merkt, wie die Arbeiten nach sechs Jahren in die Endphase gehen.“ Ein so ein prägender Moment sei gewesen, als er das Musical-Ensemble erstmals auf der Bühne durch die modernen Lautsprecher singen hörte.

Bei Königstorfers Rundgang herrscht schon ein reges Treiben. Auf der Bühne stimmen sich die Musiker auf die Aufführungen im großen Saal, der Platz für an die 1000 Besucher bietet, ein und proben Stücke aus dem Musical „Die Hexen von Eastwick“. Im Hintergrund stehen auf der großen Drehbühne mit 32 Metern Durchmesser Wände aus spiegelnden Metallplatten für die Proben des Rosenkavaliers.

Auch für die Technik geht es in die finale Phase. „Derzeit werden alle Anlagen einjustiert. Das klingt so banal. Aber Bühnen- und Haustechnik machen die Hälfte der Investitionskosten aus.“ Immer wieder fiel in den vergangenen Monaten aus verschiedensten Mündern die Bezeichnung „die modernste Oper Europas“ . Was daran so modern ist? „Wir haben bereits in den Planungsphasen mit 3-D-Modellen gearbeitet. Das machte es möglich, dass jeder Sitzplatz so ausgerichtet ist, dass jeder Besucher den besten Blick auf die Bühne erhält.“ Und an der Decke hängt kein Luster „so wie beim Phantom der Oper“, sondern ein Ring mit 24.000 LED-Leuchten.