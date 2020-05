Kleidung für eine Strecke von der Promenade bis zur Blumau

Brauchen Kostümbildner des Linzer Landestheaters für eine neue Produktion Camouflage-Anzüge für eine Armee oder ein märchenhaftes Prinzessinnenkleid, so ist die Chance groß, dass sie im kürzlich übersiedelten Kostümfundus relativ schnell fündig werden. In dem fensterlosen Lager des neuen Musiktheaters an der Blumau hängen nämlich nicht nur Kleidungen zu fast jedem Anlass und von vielen vorangegangenen Produktionen am Haken – sie sind auch nach Farben, Kategorien und Geschlechtern der Künstler penibel geordnet.

Rund 100.000 Kostümteile lagern hier, darunter 5000 Paar Schuhe oder 11.000 Kopfbedeckungen. Auf drei Etagen, die durch Gitterböden voneinander getrennt sind, reihen sich 1600 Laufmeter hängende Kleidungen. „Die Stücke aneinandergereiht ergeben ungefähr den Weg vom alten Haus bis hier her“, zieht Renate Schuler, die Leiterin des Fundus, einen greifbaren Vergleich heran. Bis vor Kurzem waren die kostbaren Stücke auf 13 verschiedene Räume im Haus an der Promenade verteilt.