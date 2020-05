Mittler zwischen Kunst und Technik

Alfred Paireder war und ist während der Errichtung des neuen Linzer Musiktheaters ein viel gefragter Mann – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Als Nutzungskoordinator ist er nämlich die Schnittstelle zwischen den Planern und den Nutzern des Kulturtempels. „Die Mitarbeiter sollten beim Einziehen nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Ein jeder sollte von Anfang an die Möglichkeit haben, sich bei den Planungen einzubringen“, erklärt Paireder.

Seine Aufgabe als Nutzungskoordinator ist es seitdem, ein offenes Ohr für gewünschte Verbesserungen zu haben, diese an die Verantwortlichen weiter zu geben und einen vernünftigen Mittelweg zu finden. Für die Aufgabe, der er seit 2009 nachgeht, ist er geradezu prädestiniert. „Ich war davor Werkstättenleiter im Landestheater und hatte deshalb schon zuvor viel Kontakt zu den technischen Mitarbeitern und den Künstlern“, erklärt der gelernte Werkzeugmacher und ausgebildete Betriebstechnik-Meister.

Von dem hektischen Probebetrieb für die bevorstehenden Aufführungen auf der neuen Bühne bekommt er nicht viel mit. „Ich habe früher im Haus an der Promenade immer gerne dabei zugeschaut, besonders bei den Schauspiel-Vorbereitungen von Gerhard Willert.“ In den vergangenen zwei Jahren sei sich das zeitlich kaum ausgegangen. „Ich hoffe, dass das nach der Eröffnung am 11. April wieder mehr wird.“