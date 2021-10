Dreitägiger Prozess nach Hotelbrand in Linz

Es ist nicht das erste Mal, dass die drei Männer Probleme mit der Justiz haben. Allesamt sind bereits in ihrer Heimat und im europäischen Ausland vorbestraft, einer auch wegen Mordes, hieß es von der Staatsanwaltschaft.

Auch von Scheckbetrügereien in verschiedenen Ländern ist die Rede. Das ist allerdings in Linz nicht Prozessthema und würde bei einer Mordanklage „nicht ins Gewicht fallen“, so die Staatsanwaltschaft. Wiewohl Vermögensdelikte die Motivation des Quartetts gewesen seien, nach Linz zu kommen und hier ein Konto zu eröffnen. Bevor es aber zu Taten in dieser Hinsicht gekommen sei, wurde der Mord verübt – man dürfte sich innerhalb des Teams in die Haare gekriegt haben.