Drei Jahre nach Firmenübernahme droht Gmundner Keramik Gmunden zu verlassen

115 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Manufaktur in Gmunden tätig. Weil das Firmenareal laut Markus Friesacher, seit 2018 Eigentümer von Gmundner Keramik, viel zu groß sei, soll laut einem Bericht der Kronen Zeitung neu gebaut werden. Obwohl Friesacher dafür auch schon ein anderes Betriebsgrundstück in Gmunden gefunden hätte, droht nun die Absiedelung der Produktion aus der oberösterreichischen Kleinstadt.

Friesacher benennt in dem Bericht mangelnde Kooperationsbereitschaft der Stadtgemeinde als Grund. Er möchte dort, wo derzeit produziert wird, 160 Wohnungen bauen. Dafür ist aber eine Umwidmung des Betriebsgebiets notwendig – und die wurde bisher vom Gemeinderat nicht erteilt.